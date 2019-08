Zum Bierwoche-Abschluss noch einmal ein Bad im Brunnen

Die Kulmbacher Polizei mit ihren Unterstützungskräften kann auf einen äußerst friedlichen Verlauf des letzten Bierfesttages bei besten Bierfestwetter zurückblicken.

Noch vor dem Frühschoppen fiel jedoch ein Autofahrer aus dem Landkreis Kulmbach mit zu viel Alkohol am Steuer am Schwedensteg auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 0,5 Promille. Nun erwartet den Alkoholsünder ein einmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld von 500 Euro und Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Im Verlauf des Abends fanden die Kulmbacher Polizisten bei einer Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine kleine Menge Marihuana. Offensichtlich hatte die Kulmbacherin auch zuvor ihr Rauschgift konsumiert, weshalb ihr die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Neben der Strafanzeige wegen des Drogenbesitzes erwartet sie ebenfalls ein Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Gegen Mitternacht badeten und tanzten zwei junge Frauen aus dem Landkreis Kulmbach ausgelassen im Brunnen am Marktplatz. Die Ordnungshüter stoppten das illegale Baden und erteilten den Damen einen Platzverweis.

Letztlich ertappten Polizeikräfte noch einen Mann aus Hessen beim Diebstahl eines Verkehrszeichens. Als der Mann mit der großen Warnbake am Polizeiauto in der Oberen Stadt vorbeilief, fiel der Diebstahl auf. Der Täter musste sein Diebesgut wieder zurücktragen und sich nun wegen eines Diebstahls strafrechtlich verantworten.