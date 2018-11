Zeugen drehten sich im Kreis

Verkehrswidriges Verhalten, fahrlässige Körperverletzung und Betrug - so lauteten die Anklagepunkte gegen einen 20-Jährigen aus dem Landkreis, der am Dienstag vor dem Kulmbacher Amtsgericht stand. Ihm wurde vorgeworfen, im September 2017 nachts gegen 2.30 Uhr zwischen Schwingen und der B 85 mit seinem Wagen gedriftet zu sein. Dabei soll er von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite im Straßengraben zum Liegen gekommen sein und einen Teil seiner Beifahrer verletzt haben. Darüber hinaus soll er den Unfall der Versicherung gegenüber als Wildunfall dargestellt haben, um die Versicherungsleistung in Höhe von 2050 Euro zu kassieren.

Der Angeklagte bestritt in der Verhandlung die Anschuldigungen. Auf der Strecke, gleich nach einer leichten Rechtskurve, habe tatsächlich ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts gekreuzt. "Ich bin etwa 70 bis 80 km/h schnell gefahren, als ich plötzlich das Reh sah." Er habe sofort gegengelenkt, dabei das Lenkrad verrissen und sei so im Straßengraben gelandet. Alkohol hatte er keinen getrunken, weshalb ihn seine vier Beifahrer auch ursprünglich gebeten hatten, sie nach Hause zu bringen.

Die ausgiebige Zeugenbefragung der Beifahrer - zwei junge Männer und eine junge Frau - gestaltete sich schwierig, sie sagten zum Teil das Gegenteil von dem aus, was sie bei der Polizeibefragung zu Protokoll gegeben hatten. "Der Angeklagte hat uns alle angewiesen auszusagen, dass ein Reh auf der Fahrbahn war, obwohl da keines war", sagte der erste Zeuge, und die beiden anderen stimmten dem zu. Allerdings konnte keiner genau benennen, zu welchem Zeitpunkt der Angeklagte das gesagt haben soll. Weiterhin gerieten die Zeugen in Bezug auf den Zeitraum zwischen dem Unfall und dem Eintreffen der Polizei ins Schlingern, sie korrigierten sich immer wieder, verstrickten sich in widersprüchliche Aussagen.

In der weiteren Befragung ergab sich, dass es zwischen dem ersten Zeugen und dem Angeklagten einige Tage nach dem Unfall zu einem Streit kam, wonach dieser Zeuge den Angeklagten bei der Polizei anzeigte. Auf Nachfrage des Verteidigers, Stefan Walder, aus Kronach gab der dritte Zeuge zu, dass man diese Anzeige in der Freundesgruppe beschlossen hatte, da sich der Angeklagte wegen einer angeblichen Beleidigung nicht beim ersten Zeugen entschuldigt hatte. Er wurde daraufhin von Richter Christoph Berner belehrt.

Was mit Sicherheit festgestellt werden konnte, war, dass alle drei Zeugen kein Reh gesehen hatten, weil sie im Auto anderweitig beschäftigt gewesen seien. Sie hätten auf den Boden oder aufs Handy gesehen oder gedöst. Da aufgrund der Zeugenbefragung kein Licht in die Angelegenheit gebracht werden konnte, und sich die Staatsanwaltschaft nicht zu einem Einstellen des Verfahrens durchringen konnte, wurde die Verhandlung unterbrochen. Es soll in einer weiteren Sitzung der bislang nicht geladene Beifahrer angehört werden, der den Angeklagten zum Driften aufgefordert haben soll.

Die Verhandlung wird voraussichtlich am 4. Dezember fortgesetzt.