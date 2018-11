Wut an 14 Autos ausgelasssen

"Die sind ja alle zerkratzt", sagte ein aufmerksamer Interessent, der sich die an der Straße Am Milchhof ausgestellten Fahrzeugzeug ansah.

Tatsächlich: Bislang unbekannte Rowdies hatten am vergangenen Wochenende auf dem Freigelände der Kulmbacher BMW-Vertretung ihr Unwesen getrieben. 14 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, die dort abgestellt waren und sich am Freitagnachmittag in einem einwandfreien, verkaufsfähigen Zustand befunden hatten, wurden zerkratzt.

Die Vandalen beschädigten mal eine Tür, mal einen Kotflügel oder zogen mit einem spitzen Gegenstand einen Kratzer durch die ganze Seite.

Zwar ist das Autohaus gegen Vandalismus versichert, doch der Ärger und der Aufwand, den die Schadensregulierung mit sich bringen, sind enorm. "Jetzt kommt erst einmal ein Gutachter, der die Schäden genau beziffert", so Ernst Kolb, nach dessen Einschätzung bei den hochwertigen Neufahrzeugen, die zum Teil über 80 000 Euro kosten, eine Ganzlackierung durchgeführt werden muss. Bei den Gebrauchtwagen reiche vielleicht eine Teillackierung.

Den von den Rowdys angerichteten Sachschaden hat die Polizei nach ersten Schätzungen auf einen mittleren bis gehobenen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. "Das kommt hin", urteilt auch Ernst Kolb, der sich daran erinnert, dass das Autohaus schon vor einigen Jahren beim Bierfest Zielscheibe von Vandalen geworden war. "Seitdem stellen wir bei dem Fest alle Autos weg. Und dann fragen uns die Leute immer, ob die Niederlassung geschlossen wird."

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Kulmbach hat die Fahndung nach den zerstörungswütigen Tätern aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen auf dem Gelände des Autohauses im Bereich "Am Milchhof" gesehen?

Wer kann nähere Hinweise zur Eingrenzung der Tatzeit geben?

Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht oder kann Angaben zum Verursacher machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kulmbacher Polizei unter der Nummer 09221/6090 in Verbindung zu setzen.