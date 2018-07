Wohnungsbrand in Kulmbach: Mann mit Drehleiter gerettet

Wie es zu dem Wohnungsbrand in einem Haus im Gasfabrikgässchen kam, ist bislang noch nicht geklärt. Die Polizei, die gegen 23.30 Uhr verständigt worden war, ermittelt. Nähere Informationen wird es am Dienstag im Lauf des Tages geben.



Als das Feuer ausbrach, befand sich nach aktuellen Erkenntnissen nur ein Bewohner in den Räumen im Obergeschoss des Hauses. Er hatte Brandverletzungen erlitten und machte an einem offenen Fenster zur Straßenseite hin auf sich aufmerksam. Einsatzkräfte der Kulmbacher Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen zum Brandort kam, konnte ihn mit der Drehleiter in Sicherheit bringen. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Klinikum Kulmbachgebracht.



Nach der Rettungsaktion suchten die Feuerwehrleute die Wohnung nach möglichen verbliebenen Glutnestern ab. Auch hier kamen zwei Drehleitern zum Einsatz.