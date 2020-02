In Oberfranken hat sich am Sonntagvormittag (2. Februar 2020) eine spektakuläre Verfolgungsjagd ereignet. Drei Männer aus dem Kreis Bamberg gerieten gegen 9 Uhr ins Visier der Polizei. Sie fuhren mit einem als gestohlen gemeldetem Auto auf der A70. Die Männer bemerkten die Streife und ergriffen sofort die Flucht in Richtung des "Dreiecks Kulmbach/Bayreuth". Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und verständigten Verstärkung.

Verfolgungsjagd auf A70: Glücklicherweise keine Verletzten

Die Männer nahmen die A70-Ausfahrt "Marktschorgast" und fuhren auf einen Waldweg nahe des Ortsteils Grundmühle (Kreis Kulmbach). Auf Höhe des Waldschwimmbades angekommen blockierten mehrere Polizeistreifenwagen die Straße. Einer der drei Männer flüchtete daraufhin zu Fuß in den Wald. Die beiden anderen, 29 und 38 Jahre alt, wurden festgenommen.

Das gestohlene Auto wurde sichergestellt. Foto: Polizei Oberfranken

Die Fahndung nach dem 40-jährigen Flüchtigen wurde umgehend eingeleitet und hatte gegen 10 Uhr Erfolg. Polizisten nahmen den Mann im Wald fest. Die Polizei setzte für die Suche unter anderem einen Hubschrauber ein, der über Wirsberg kreiste.