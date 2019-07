Wir laden unsere Abonnenten zu Führungen bei Baumann-Druck in Kulmbach ein

Die Mediengruppe Oberfranken, zu der neben der Bayerischen Rundschau auch Baumann-Druck in Kulmbach gehört, bietet für Abonnentinnen und Abonnenten kostenlose Unternehmens- und Druckereiführungen an. Sie dauern rund zwei Stunden und sind an folgenden Terminen möglich: 22. August, 5. September, 24. Oktober, 7. und 21. November, jeweils 17 Uhr.

Mit ihren sechs Tochterunternehmen und über 400 Mitarbeitenden sind die Mediengruppe Oberfranken Druckereien ein starker Partner für große und mittlere Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Heatset-Druckerei Baumann Druck in Kulmbach ist spezialisiert auf Produkte mit Umfängen von bis zu 80 Seiten in hoher Druckauflage. Dazu zählen Werbebeilagen, Broschüren, Kataloge und Zeitschriften, die auf vier modernen Anlagen gedruckt werden.

Wer an den Führungen teilnehmen möchte, kann sich anmelden unter Telefon: 0951/188-673 (Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr) oder im Internet unter www.infranken.de/abovorteil.