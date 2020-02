Winzig, aber so wirksam: Nanopartikel zeigen ulmbacher Schülern, was sie Können

Spannende Einblicke in die "Welt der kleinen Dinge" erhielten die Schüler der neunten und zehnten Klassen der Carl-von-Linde-Realschule am Dienstagvormittag. Die Initiative "Junge Forscher" aus Würzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter dem Titel "Faszination Nanotechnologie" Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern.

"Wir wollen zeigen, wie Forscher arbeiten und die Ängste vor Naturwissenschaften nehmen", erklärte Jochen Löblein, der mit Christoph Kempe nach Kulmbach gekommen war. Beide sind Promotionsstudenten an der Universität Würzburg und es macht ihnen Freude, ihr Wissen weiterzugeben.

So viele Möglichkeiten

So erfuhren die Schüler Wissenswertes über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Nanotechnologie. "Es gibt kaum einen wirtschaftlichen Bereich, der inzwischen nicht mit Nanotechnologien arbeitet", sagte Christoph Kempe. Das tun zum Beispiel die Medizin- und Umwelttechnik, der Maschinenbau, die Optik, die Textilindustrie oder sogar das Bauwesen. Zu neuen Anwendungsmöglichkeiten gehören flexible Displays in der Optoelektronik oder die Funktionalisierung nicht leitfähiger Materialien, die durch den Einsatz von Nanomaterialien leitfähig werden. Fasziniert waren die Schüler insbesondere vom Einsatz der Nanotechnologie in der Krebstherapie und von den Plänen eines Weltraumaufzugs.

Pascal, Maximilian, Nicolas und Enrico aus der 9. Klasse waren im anschließenden praktischen Teil fleißig dabei, in einem Versuch den Lotuseffekt zu überprüfen. "Dafür halten wir einen Objektträger über ein Teelicht und schwärzen ihn", erklärten die Jungs. Anschließend wurde zum Vergleich mit einer Pipette ein Wassertropfen auf die geschwärzte und ungeschwärzte Seite aufgebracht. Beim zweiten Versuch ging es um den Tyndall-Effekt, das heißt darum, einen Lichtstrahl durch nanokleine Teilchen sichtbar zu machen. Eva, Pascal und Ipek führten den Versuch genau nach Einweisung aus und waren sich einig: "Physik ist cool."

Im Biologiesaal efruhr die Parallelklasse in der Zwischenzeit mehr über das Mikroskopieren und führte einen Feinstaubtest mit der eigenen Atemluft durch. "Und ich sage euch: Raucher haben eine dreckigere Luft", informierte Christoph Kempe, was sich im Versuch gleich bewahrheitete und für Erheiterung bei den Schülern sorgte.

Nach diesem Informationstag haben die Schüler jetzt einen Monat Zeit, mit dem ausgeteilten Arbeitsheft zum Thema entsprechende Poster zu erarbeiten. Dann kommen die beiden Mitarbeiter der Initiative "Junge Forscher" zurück an die Realschule und lassen sich die Ergebnisse präsentieren. Jede Klasse wählt ein Gewinnerposter aus, das dann automatisch an einem Wettbewerb teilnimmt.

Auf europäischer Ebene

Die Initiative "Junge Forscherinnen und Forscher". (IJF) engagiert sich seit 2010 für die nachhaltige Förderung der Mint-Bildung von Kindern und Jugendlichen in Bayern.

Das Projekt wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) in Bayern gefördert. Unter dem Linke www.initiative-junge-forscher.de gibt es dazu weitere Informationen.