Wilderei bei Kulmbach: Hund wollte nicht "nur spielen"

Das Bild, das Hans-Dieter Ernst in seinem Jagdrevier in Forstlahm ansehen musste, nimmt den passionierten Jäger mit: Ein Hund hat eine Rehgeiß gerissen. Halter müssen sich gewissenhafter an die Anleinpflicht halten, um das zu verhindern.