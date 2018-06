Wie wird sich der Wohnungsmarkt in Kulmbach entwickeln?

Die Nachfrage ist gestiegen, die Mieten haben sich zum Teil spürbar erhöht. Innerhalb der neun größten oberfränkischen Städte liegt Kulmbach vom Preis her zwar nur auf dem sechsten Rang. In puncto Preissteigerungen jedoch steht Kulmbach in Oberfranken an der Spitze. Ein nicht repräsentativer Vergleich verschiedener Internetportale von Ende vergangenen Jahres ergab, dass der Quadratmeter in Kulmbach seit Anfang 2015 im Schnitt um 1,55 Euro teurer wurde.





Campus in Kulmbach

Nun wird erwartet, dass die für die Stadt sehr positive Entscheidung zugunsten des Uni-Campus die Lage weiter verschärfen könnte. Eine Reihe von Akteuren (Stadt, Baugenossenschaft, private Unternehmen, Banken, etc.) planen und handeln bereits, dennoch bleiben zahlreiche Fragen offen.

Nicht unproblematisch ist es für die und in der Stadt offenbar, neues Bauland auszuweisen und weitere Wohnungen zu bauen, ohne dass es zu Protesten von Anliegern kommt. In den zurückliegenden Monaten und Jahren gab es eine Reihe von Beispielen, wo sich Anlieger aus unterschiedlichen Gründen gegen neue Projekte gewandt haben. Hier stellt sich die Frage, wie die Stadt dem künftig begegnen und Bürger gegebenenfalls intensiver einbinden kann. Dieses Thema wird ebenfalls diskutiert werden.



Wer diskutiert mit?

Die öffentliche Veranstaltung "Wie entwickelt sich die Wohnsituation in Kulmbach?" findet am Mittwoch, 19.30 Uhr, im Saal der Kommunbräu

statt. Mit diskutieren werden an dem Abend u.a.

- Katharina Steffen, sie ist Vorsitzende des Mietervereins Kulmbach

- Udo Petzoldt, der Vorstand der Baugenossenschaft Kulmbach

- Jörg Naumann, er ist Vorsitzender des Vereins "Haus und Grund" Kulmbach und Geschäftsführer der Firma Jöna Immobilienmanagement in Kulmbach

- Stephan Clemens, der Professor soll den neuen Campus der Universität Bayreuth in Kulmbach aufbauen

- Matthias Kaiser, er ist Geschäftsführer des Campus Kulmbach

- Abteilungsdirektorin Marion Resch-Heckel von der Regierung von Oberfranken. Sie ist erste Vizepräsidentin der bayerischen Architektenkammer

- Christoph Reichl, Leiter des Sachgebiets Wohnungswesen bei der Regierung von Oberfranken in Bayreuth.

Darüber hinaus werden auch Vertreter der Fraktionen im Stadtrat vor Ort sein. Im Rahmen der Veranstaltung sollen darüber hinaus auch die Zuschauer mit Fragen und Meinungen zu Wort kommen.