Bananen- und Apfelschalen, dazu Kaffeesatz und die Reste vom verwelkten Geburtstagsstrauch: All das ist kein Müll, sondern wertvoller Rohstoff, der in einem geschlossenen Kreislauf wieder zu guter Erde wird. So weit die Theorie. Denn: Reste von Plastikverpackungen, aber auch von vermeintlichen Öko-...