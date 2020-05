Wie geht es der Blaumeise in der Region?

Wer fliegt und piept vor Bayerns Fenstern, in den Gärten und auf den Balkonen? Das soll die 16. Stunde der Gartenvögel zeigen. Der LBV und sein bundesweiter Partner Nabu rufen vom 8. bis 10. Mai dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden.

Dieses Jahr erwarten die Naturschützer die Daten mit besonderer Spannung und Sorge: "Wie geht es der Blaumeise, einer unserer häufigsten und beliebtesten Vogelarten? Hat das auffällige Massensterben durch eine bislang unbekannte Krankheit Auswirkungen auf den Bestand in Bayern?", fragt LBV-Biologin Annika Lange.

An Ostern hatten Nabu und LBV innerhalb von nur sechs Tagen bereits 10 000 Meldungen über etwa 20 000 tote oder kranke Meisen erhalten. In Bayern waren es über 650 Meldungen.

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen mit Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur in ihrer unmittelbaren Nähe wieder neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie Blau- oder Kohlmeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren. "Wir freuen uns, wenn sich das gestiegene Interesse an der Natur vor der Haustüre in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt", so Annika Lange.

Die LBV-Artenschützerin rät: "Wer mehr Natur in seinem Umfeld erleben und Gartenvögeln helfen möchte, sollte seinen Hof oder Garten zum Mini-Naturschutzgebiet aufrüsten." Tipps für einen vogelfreundlichen Garten hat der LBV online unter www.lbv.de/garten zusammengestellt.

Artenschutz bewegt

Im Jahr 2019 hatten über 11 400 bayerische Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht und aus mehr als 8200 Gärten insgesamt über 265 000 Vögel gemeldet. Eine Rekordbeteiligung, die zeigt, wie sehr das Thema Artenschutz und die heimische Artenvielfalt die Menschen bewegt, gerade seit dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen". Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der "Stunde der Wintervögel", handelt es sich damit um Deutschlands größte bürgerwissenschaftliche Mitmachaktion.

Und so funktioniert die Teilnahme: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, vom Balkon oder Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt werden kann. Die Beobachtungen können per Post, Telefon (kostenlose Rufnummer am 9. und 10. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr: 0800/1157115) oder unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de gemeldet werden. red