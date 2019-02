Wie ein Friedensgeschenk aus Amerika ins Kulmbacher Rathaus kam

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Aktionen, um die Völkerverständigung zu fördern. Eine Freundin Kulmbachs war eine gewisse "Mrs.James Sparkman" aus New York, Vorstandsmitglied der Gesellschaft "Operation Town Affiliations", die viele Kontakte zu amerikanischen Städten herstellte. Sie selbst pflegte seit Jahren einen regen Briefverkehr mit dem Kulmbacher Fritz Trendel.

Und so unternahm tatsächlich von Mitte August bis Ende Oktober 1954 auf Einladung und Kosten der amerikanischen Regierung eine Kulmbacher Delegation eine Studienfahrt nach Amerika. Dabei waren OB Georg Hagen, Käthe Rehm, Franz Pensel, Karl Siemko, Siegfried Brendgens, Otto Mohrmann und Chlodwig Plehn.

OB Hagen zum Ehrenbürger ernannt

Neben Vorträgen und Besichtigungen waren auch Aufenthalte in den mit Kulmbach verbundenen Städten Santa Rosa und Janesville geplant. Beide Städte unterstützten die Kulmbacher Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg mit Spenden.

Santa Rosa ist die größte Stadt in der Weinbauregion Wine Country im Bundesstaat Kalifornien, etwa 55 Meilen nördlich von San Francisco. An das Stadtoberhaupt überreichte Georg Hagen die silberne Bürgermedaille. Der Kulmbacher OB seinerseits wurde in Janesville zum Ehrenbürger ernannt.

Als die Kulmbacher Delegation den Kiwanis-Club Santa Rosa besuchte, entdeckte Georg Hagen eine schöne Präsidenten-Glocke. Schlug man sie mit einem Holzhammer an, erklangen je nach Stärke angenehme Töne.

"Friedensglocke" als Eruinnerungsgeschenk

Die liebenswerten Gastgeber mit ihrem Präsidenten Walter Eggen an der Spitze versprachen Hagen eine ähnliche Glocke für die Kulmbacher Stadtratssitzungen als Erinnerungsgeschenk. Anfang 1955 war es so weit: Mit einer schönen Inschrift versehen, traf die Tischglocke im Rathaus ein. Auf ihr stand die Widmung "City of Kulmbach from Kiwanis-Club Santa Rosa Calif. USA".

OB Hagen dankte dem Kiwanis-Club in der Stadtratssitzung am 3. März 1955 für diese "Friedensglocke" und teilte mit, dass er dem Präsidenten ein Dankschreiben übermittelt habe. Darin hieß es: "Es war eine große, außerordentliche und freudige Überraschung, als heute die von ihrem Club gespendete Tischglocke eintraf. Sie wird den Ehrenplatz an der Beratungstafel erhalten und dem Stadtparlament ein Sinnbild der Bruderschaft aller freiheitlichen demokratischen Kräfte in der Welt sein. Wenn der auf geistiger Ebene ausgetragene Kampf zu harten Auseinandersetzungen führt, soll der helle Klang der schönen Glocke die Kräfte aller am Gemeinwohl interessierten Vertreter unserer Bürgerschaft wieder zu gemeinsamer Arbeit zusammenführen. Als Friedensglocke möchte ich sie daher in den Stadtrat einführen. Möge die Arbeit in der Enge unserer kleinen Gemeinde zu ihrem Teil auch beitragen, den Frieden und die Freiheit in der Welt fördern helfen."

Dem Club und der "unvergesslichen schönen Stadt" wünschte Hagen "für alle Zeit ein gutes Blühen und Gedeihen". Zur Glocke gehört ein kleiner Holzschlägel, mit dessen Schlag auf das Gehäuse der Klang ertönt.

"Bester Platz zum Leben"

Im Boden der Glocke sind die Wörter "THE BRONZE - CRAFT FOUNDRY NASHUA.N.H." erkennbar. Die "Bronze Craft Corporation" produziert seit 1944 hochwertige Gusswerke. Der Gründer Arthur Atkinson hatte die Vision von Qualität, Service und der Entwicklung langlebiger Produkte. Der Firmensitz ist in Nashua nördlich von Boston. Die Stadt wurde als einziger Ort bisher zweimal in jährlichen Umfragen zum "besten Platz zum Leben in Amerika" gekürt.

Auf der Glocke ist ein weiterer Hinweis auf den Spender aufgeschraubt, nämlich eine Scheibe mit dem K für Kiwanis. Natürlich können wir als heimatverbundene Menschen es auch als K für Kulmbach deuten. Wie auch immer, es ist ideal um die schwere Glocke zu bewegen.

Kiwanis ist eine weltweite Organisation, die sich für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzt. Der Name stammt aus dem Indianischen und bedeutet: Wir haben Freude daran, aktiv zu sein, und teilen unsere Talente. Seit 2006 gibt es auch in Kulmbach einen Kiwanis-Club, der sich für die "gute Sache" einsetzt. Seine Mitglieder treffen sich regelmäßig im Restaurant "Alla Rustica".