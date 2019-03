Wer Spezialitäten herstellt, wird von der Metropolregion Nürnberg belohnt

Die Regionalkampagne wird unterstützt von 29 Regionalinitiativen, darunter die Bamberger Gärtner, der Bauernmarkt Forchheim, das Bierland Oberfranken und die Genussregion Oberfranken. Insgesamt sind rund 1.500 Direktvermarkter und Erzeuger aus der Metropolregion Nürnberg dort organisiert. Mit "Original Regional" soll die Vielfalt regionaler Spezialitäten und Produkte gefördert werden. Ziel ist die Stärkung der regionalen Identität, die Sicherung gewachsener Kulturlandschaft und des Brauchtums.

In diesem Zusammenhang wurde nun zum zweiten Mal ein Spezialitäten-Wettbewerb unter dem Motto "Unsere Originale" ausgeschrieben. Dort steht der kulinarischer Reichtum in der Metropolregion im Fokus: von der Zoiglkultur in der Oberpfalz über die Biervielfalt in Oberfranken bis zur Winzerkunst in Unterfranken.

Mitmachen bei dem Wettbewerb können Erzeuger und Anbieter, die Produkte im Lebensmittelbereich herstellen, die für die Metropolregion Nürnberg typisch sind und die Einhaltung der Leitlinien der Regionalkampagne "Original" gewährleisten. Der Bewerbungsbogen ist zu finden unter www.unsereoriginale.de. Bewerbungsschluss ist Sonntag, 31.März.

Die Gewinner werden von einer Jury bestimmt, die sich zusammensetzt aus Vertretern der Politik, Fachexperten und den Medien. Die Gewinner des Wettbewerbs werden auf der Consumenta 2019 öffentlich ausgezeichnet und erhalten den Titel "Unser Original". Sie werden damit Bestandteil der neuen kulinarischen Landkarte der Metropolregion Nürnberg und sind eingeladen, mit der Auszeichnung für ihr Produkt zu werben.