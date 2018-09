Wenn Hunde fliegen können

Wie der Blitz springt Border-Collie Mia über die Hindernisse. Frauchen Angela Gustke gibt ein Kommando. "Tunnel", ruft sie. Mia versteht. Sie schießt wie ein Pfeil durch die bunte Röhre, danach ist Slalom angesagt. Mia muss anschließend über ein Hindernis rennen, das aussieht wie ein Dach, auf die Wippe gehen und über weitere Hindernisse springen.

Leckerli zur Belohnung

"Ich habe mit ihr nur die Einzelgeräte geübt. Das ist jetzt erst ihr viertes Turnier", sagt Gustke. Der schwarz-weiße Border-Collie ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, aber schon ein echter Profi. In nur 33,6 Sekunden meistert Mia in der Kategorie A1 Large den Parcours. Damit ist sie Sieger. "Das hast du gut gemacht", lobt Angela Gustke, streichelt ihren Vierbeiner und belohnt ihn mit Leckerlis. Denn das gehört dazu.

Am Wochenende richtete der Verein ""Flinke Pfoten"" aus Kulmbach zum ersten Mal ein großes große Agility-Turnier auf dem Melkendorfer Sportplatz aus. Für Samstag hatten sich neunzig Starter angemeldet, für Sonntag noch einmal so viele.

Viele Hundenarren nutzten die Gelegenheit, um mit dem Zelt oder mit dem Campingmobil anzureisen und das ganze Wochenende in Kulmbach auf dem Sportplatz zu verbringen.

Eins haben alle gemein: Es sind Hundenarren, die viel Zeit in ihre Vierbeiner investieren. Beim Agility-Turnier in Melkendorf standen Spaß an der Bewegung und an der gemeinsamen Zeit mit den Fellnassen im Mittelpunkt, aber die Hundebesitzer wollten auch ihre Leistung unter Beweis stellen: Denn schließlich konnte man beim Turnier Punkte für die bayerische und die deutsche Meisterschaften sammeln.

"Wir haben verschiedene Kategorien von A0, das sind die Anfänger bis zu A3, die Profis. Außerdem teilen wir die Hunde entsprechend ihrer Größe ein in Small, Medium und Large", erklärte der Vorsitzende von ""Flinke Pfoten""Christoph Herzog die Turnierregeln. Es geht darum, den Parcour zu meistern, und natürlich ist auch die Geschwindigkeit ausschlaggebend. Als Leistungsrichter konnte Udo Nienkemper gewonnen werden.

Ehemaliger Problemhund

Eine der kleinsten Starter war Socki. Socki ist ein PomChi, eine Mischung aus Pomeranian Spitz und Chihuahua. Besitzer ist Can Kosar (26). "Socki war ein echter Problemhund. Er hat nur gebellt und war auch aggressiv. Vor zwei Jahren bin ich dann zu "Flinke Pfoten", die haben mir bei der Erziehung sehr geholfen und seitdem mache ich auch Agility", erzählt Can Kosar.

Ein Mal pro Woche trainiert Socki - egal, bei welchem Wetter. Socki beherrscht die grundlegenden Gehorsamsregeln. Doch beim Tunnel wurde sie nervös. "Leider wurde Socki disqualifiziert, aber wir versuchen es am Sonntag noch mal", so Can Kosar.

Am Agilitytraining nahmen reinrassige Hunde ebenso wie Mischlinge teil. Ein echtes Schicksal hatte Schlappi hinter sich. Der sympathische schwarze Dackel-Cocker-Mix wurde im Wald ausgesetzt. "Wir haben Schlappi im Wald gefunden, haben ihn dann ins Tierheim gebracht. Aber niemand wollte ihn - deshalb haben wir ihn selbst behalten. Und wir sind so glücklich mit ihm", schwärmt Annica Quast.

Kontaktfreudiger Dackel

Frauchen und Herrchen sind aus Auerbach nach Kulmbach gekommen, um zu zeigen, dass dackelige Sturheit überwunden werden kann. "Schlappi ist nicht stur, sondern sehr kontaktfreudig", sagt Frauchen und ist stolz auf ihren Hund, der schon mehrfach bei der Bayerischen Meisterschaft gestartet ist und mehrere Platzierungen vorweisen kann.