Wenn der Altglas-Container überquillt: Flaschendepots ärgern die Kulmbacher

Es passiert immer wieder und es passiert überall: Randvolle Altglas- und Weißblech-Container, Flaschen, Gläser und Dosen, die jemand - mangels einer anderen Möglichkeit - einfach daneben gestellt hat. Gerade wieder zu beobachten in Metzdorf und in Weiher. Hier hat jemand sogar einen Kronleuchter neben dem Container "entsorgt". Muss das sein?

Das sollte nicht sein, sagt Detlef Zenk von der Abfallberatung im Kulmbacher Landratsamt. Die Altglas- und Weißblech-Container würden in regelmäßigen Abständen geleert. Es sei freilich vorstellbar, dass es einmal wegen eines Feiertags oder wegen einer Grippewelle zu Verzögerungen komme, so Zenk. Manchmal entsorgten auch Großverbraucher ihre "Altbestände", was zur Überfüllung führe.

"Wenn wir feststellen, dass die Container regelmäßig randvoll sind, kann man auch darüber nachdenken, das Intervall zu verändern oder einen zusätzlichen Container aufzustellen."

Zenk rät, bei Überfüllung Glas und Flaschen nicht einfach abzustellen: "Das kann gefährlich werden." Besser sei es, die Hotline 0800-533-888 anzurufen. Die Nummer steht auf jedem Container. Dann erfolge meist innerhalb weniger Tage eine Leerung.