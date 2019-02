"Weißer Drache" bringt Paul Spörrer vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium den Sieg

Nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen lesen gern. Paul Spörrer, der die sechste Klasse des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums besucht, ist der beste Beweis dafür. Kein Buch ist ihm zu dick. Für seinen Vortrag beim Kulmbacher Lesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels hat er sich ein mehr als 600 Seiten dickes Werk ausgesucht: "Die Saat des weißen Drachen" von Uwe Erhardt, ein Fantasy-Epos, das richtig spannend ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Junge Finn. Seine Mutter ist gestorben, er hat nur noch seinen Vater. Finn ist verzweifelt und traurig, doch er erlebt auch viele Abenteuer, denn er taucht in eine faszinierende Fantasiewelt ein, in der es Drachen und jede Menge Aufregungen und Abenteuer gibt.

Alle Teilnehmer waren aufgeregt

Und diese besondere Art der Spannung vermittelte Paul Spörrer der Jury und den Zuhörern, die zum Lesewettbewerb gekommen waren. Die Jury, bestehend aus Schulrätin Kerstin Zapf, Karin Minet vom Literaturverein Kulmbach, Sigrid Böhm, ehemalige Konrektorin der Mittelschule Untersteinach und Lesepatin, Buchhändlerin Christine Friedlein sowie Silvia Konrad von der Gemeindebücherei Ludwigschorgast, bewertete den Lesestil der Schüler. Diese sollten flüssig, aber nicht zu schnell, gut betont, aber nicht affektiert und vor allem verständlich und lebendig lesen.

Vier Schülerinnen, Eva-Ivana Gottwald, Lena Hessner, Sarah Loh und Emilia Spindler, sowie die Schüler Paul Spörrer und Nico Steinlein von der Carl-von-Linde-Realschule machten beim Lesewettbewerb mit. Alle sechs waren aufgeregt und lasen vielleicht ein bisschen zu schnell. "Es war nicht einfach, denn alle haben wirklich gut gelesen. Aber wir haben einen Sieger gefunden", sagte Schulrätin Zapf. Die Jury war sich schnell einig, dass Paul Spörrer der Beste war.

Da die Schüler von verschiedenen Schularten stammten, wurde unter den Teilnehmern der Mittelschulen ein Sonderpreis ausgelobt. Diesen heimste Emilia Spindler von der Mittelschule Neuenmarkt ein. "Ich lese wirklich viel - eigentlich alles", erzählt die Elfjährige. Für den Wettbewerb hatte sich Emilia Spindler das Buch "100 Küsse und ein Schokomuffin" ausgesucht. Das Buch ist Band vier der Reihe "Milla und Emilia". Insider wissen, dass es darum geht, dass Milla stinksauer ist, weil ihr Vater eine neue Freundin hat. Deshalb motzt Milla all ihre Freunde an und hat zu nichts so richtig Lust. Doch Emilia wäre nicht sie selbst, wenn sie nicht einen Plan aushecken würde, der Milla wieder auf die richtige Spur bringt.

Auch im Zeitalter des Internet und der Smartphones ist Lesen wichtig. "Lesen ist eine Basiskompetenz, die man nicht unterschätzen sollte. Sie ist durch nichts zu ersetzen", machte Bürgermeister Ralf Hartnack klar.

Am Vorlesewettbewerb, der heuer zum 60. Mal ausgetragen wurde, nahmen bundesweit mehr als 7000 Schüler der sechsten Klassen teil. Paul Spörrer vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium wird jetzt Kulmbach auf Oberfrankenebene vertreten. Das Bundesfinale findet am 26. Juni in Berlin statt. Ausgezeichnet wurden die besten Vorleser aber schon jetzt: mit einem Buchpreis.