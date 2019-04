Was hat es mit den "Rammstaa" an vielen Kulmbacher Ecken auf sich?

Mit unseren Entdecker-Touren möchten wir die Kulmbacher dazu anregen, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Vieles nehmen wir kaum war, weil es als selbstverständlich und alltäglich empfunden wird. So befinden sich zum Beispiel in der Altstadt an mehreren Hausecken große, wuchtige Steine. Diese sind oft ein Ärgernis für den Autofahrer, der in engen Gassen sowieso schon wenig Platz hat.

Wichtige Bedeutung im Straßenverkehr

Diese Radabweiser- oder Prellsteine, in gepflegtem Kulmbacher Dialekt "Bollerstaa" oder "Rammstaa" genannt, . Sie hatten früher eine wichtige Bedeutung im Straßenverkehr.

In der einer Zeit, als Bier, Kohlen, Holz und noch vieles mehr mit Handkarren oder Kutschen transportiert wurden, herrschte eine rege Geschäftigkeit in den Gassen.

Durch kleine Unaufmerksamkeiten war es schnell passiert, dass die Hinterräder eines Wagens an einer Hausecke hängenblieben. Und so manches Wagenrad ging kaputt, weil der Kutscher versuchte, zu schnell um die Kurve zu gelangen.

Schürfnarben zu erkennen

Die schützenden Prellsteine mussten niedriger als die Radnaben und vorne geneigt sein, um zu nahe heranfahrende Räder nicht zu hemmen, sondern nur abgleiten zu lassen.

Auch die Radnabe durfte nicht verletzt werden, da sie aus dem Rad seitlich etwas herausstand und bei Eckenberührung samt Rad und Achse beschädigt worden wäre. Das war damals eine kostspielige und aufwendige Reparatur. So manche Schürfnarbe auf den Steinen zeugt noch heute von allzu nahem Kontakt.

Hartes Material wurde bevorzugt verwendet, denn Steine mit geringerer Festigkeit - zum Beispiel Sandstein - wären sonst zu schnell von den eisernen Radreifen der Pferdewagen zerschlissen worden.

Besonders schützenswerte Einzelobjekte wie das Rathaus wurden bei offenkundiger Gefährdung durch den Wagenverkehr ebenfalls mit Radabweisern ausgestattet.

Aus Beton, Stein oder Stahl

Häufig fanden noch bis ins 20. Jahrhundert an Einfahrten zu Industriefirmen große kegelförmige Elemente aus Beton und Stahl Verwendung. In Kulmbach gibt es noch eine schöne kegelförmige Ausführung an der Einfahrt zur ehemaligen Mälzerei Müller in der Pestalozzistraße zu sehen. Am Röthleinsberg werden Beton und Stahl zum Schutz der Hausecken verwendet.

Wieder eine andere Art von "Bollerstaa" kam an der Landstraße zur Wegbegrenzung zum Einsatz. Alle paar Meter wurden unbearbeitete oder zugehauene Steine eingegraben, die dann zwischen einem halben und einem Meter aus dem Boden schauten und die Fahrzeuge gegen Absturz und die Menschen vor verirrten Fahrzeugen schützen sollten. Heute werden stattdessen am Straßenrand Leitplanken eingebaut.

Altmodische Brocken

Im 20. Jahrhundert wurden in vielen Städten die Prellsteine von Gebäuden entfernt, weil bei der Entwicklung des modernen Fahrzeugbaus die Spurbreiten zunahmen.

Hoffentlich bleiben uns diese steinernen Hauswächter trotzdem erhalten, nicht dass ein Besitzer diese "altmodischen Brocken" in Unkenntnis ihrer einstigen Bedeutung entfernen lässt.