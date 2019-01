Was die Statistik über den Landkreis Kulmbach sagt

"Demografie". Das ist seit Jahren ein viel zitiertes Schlagloch. Und fast immer wurde es im Zusammenhang mit sinkenden Bevölkerungszahlen gebraucht.

Nun gibt es, zumindest aus dem Landkreis Kulmbach, gute Nachrichten: Zwar sterben in fast allen Städten, Märkten und Gemeinden immer noch mehr Menschen, als Babys geboren worden. Aber einige Orte profitieren auch von Zuzügen. Zum Beispiel Wonsees: Hier haben sich beschäftigte der neuen Tierarztpraxis und Mitarbeiter des großen Gemüsebaubetriebs in Feulersdorf angesiedelt. Das führte zu einem Plus von 2,4 Prozent in der Statistik. Damit ist Wonsees Spitzenreiter im Landkreis.

Natürlich gibt es auch Gemeinden, die verloren haben. Die Verluste aber bewegen sich im Bereich von unter einem Prozent - das könnten auch natürliche Schwankungen sein.

Auch wenn das positive Nachrichten sind: Die Folgen des deutlichen Bevölkerungsrückgangs in den letzten Jahren werden wir nächstes Jahr zu spüren bekommen. Weil die Zahl der Bewohner im Landkreis insgesamt seit Jahren deutlich unter der 75 000-Marke liegt, wird der neue Kreistag, der 2020 gewählt wird, nur noch 50 statt bisher 60 Mitglieder haben.

