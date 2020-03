Was bewegt die BR-Leser in der Corona-Krise?

Spätestens seit den doch irgendwie unter die Haut gehenden Lautsprecherdurchsagen der örtlichen Feuerwehren dürfte - hoffentlich - dem Letzten deutlich geworden sein, wie ernst die momentane Lage auch bei uns inzwischen ist. "Bleibt zu Hause!!", "Haltet Abstand!", "Trefft euch nicht!" So lautete die klare Ansage, der die meisten Menschen im Kulmbacher Land am Samstag und gestern auch gefolgt sind.

Die Menschen sollen möglichst ihre Wohnung nicht verlassen und physische Kontakte vermeiden. Das sollte inzwischen jeder verstanden haben. Für viele stellt sich jetzt aber die Frage, wie sie die Zeit Zuhause sinnvoll nutzen und ihr soziales Leben auf anderen Wegen gestalten können.

Fragen über Fragen

Und genau das möchten wir von unseren Lesern wissen. Wie bringen sie ihren Tag herum? An wen oder was denken sie, wenn sie in den Nachrichten die neuesten Entwicklungen hören? Was gibt ihnen Halt, was ärgert sie, wovor haben sie Angst? Haben sie Tipps für ihre Mitmenschen?

Fragen über Fragen. Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Leser, uns Antworten schicken würden. Wir veröffentlichen diese dann, damit möglichst viele etwas davon haben.

Auf Facebook und in Whatsapp-Gruppen sind ja schon viele Landkreisbürger äußerst kreativ zugange. Sie spielen Stadt-Land-Fluss in zig Varianten, sie posten Jugendbilder, sie verabreden sich zu Online-Dates.

Gestern morgen zum Beispiel absolvierten die Teilnehmer des Yoga-Kurses von Monika Schwarmeier (TSV Thurnau) eine Übungsstunde im "Homeoffice" - mit Anleitungen der Übungsleiterin via Whatsapp und Skype. Einfallsreichtum ist gefragt in diesen Tagen.

Zusammenhalt trotz Trennung

Informieren Sie uns über solche Ideen, die alle dazu beitragen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft wächst, dass wir trotz räumlicher Trennung ganz eng beieinander sind.

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: redaktion.kulmbach@infranken.de oder posten Sie Fotos und Tipps auf unserer Facebook-Seite (www.facebook. com/BayerischeRundschau). Wir freuen uns über jede Zuschrift.

Gestern hat uns ein Schmeilsdorfer Ehepaar seine "abenteuerliche Coronaerfahrung" geschildert. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie morgen.