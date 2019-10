Warum ein Amerikaner in Oberfranken Brauer werden will

Ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Mann besucht derzeit die Hans-Wilsdorf-Schule in Kulmbach. Jim Barnes ist mit seinen 43 Jahren nicht nur ein bisschen älter als seine Mitschüler. Er reiste eigens aus New York an, um sich in Kulmbach einen Traum zu erfüllen.

Marco Scherl und die frühere Bierprinzessin Jana Neubert, die die angehenden Brauer und Mälzer in der Berufsschule unterrichten, staunten nicht schlecht, als sie die neuen Schüler begrüßten. Denn unter den Neulingen saß ein "alter Hase": Jim Barnes aus Amerika. "Ich will einfach von Grund auf lernen, wie man das wunderbare Franconian Beer macht. Das ist mein Traum - und jetzt wird er real", lacht der 43-Jährige. Dass er dabei amerikanisches Englisch mit Fränkisch mischt, macht ihn um so sympathischer. Lehrer und Mitschüler haben den Amerikaner längst ins Herz geschlossen.

"Ich brenne für den Beruf"

"Ich brenne für den Beruf. Ich will in Deutschland bleiben, will die Fässer füllen und vielleicht mal ein gemütliches Feierabendbier trinken", erklärt Barnes.

Ursprünglich stammt Jim Barnes aus Philadelphia. In Boston studierte er am "College of Communication" Medienproduktion. "Ich war dann als Kameramann bei DWA TV tätig", erzählt er. Dann wechselte er das Genre und wurde Film-Freelancer. Sogar einen Filmpreis konnte er einheimsen.

Schon damals liebte Jim Barnes den Gerstensaft. Als ihn ein Freund fragte, ob er nicht lieber Bier-Trader in New York sein wollte, konnte Barnes nicht Nein sagen. Er stieg bei "Pretty Things Beer and Ale Project" ein und arbeitete später für das Unternehmen "Shelton Brothers". "Da habe ich die fränkischen Biere kennengelernt. Ach, es war nicht einfach, sie zu verkaufen - aber ich war begeistert", so James Barnes.

Unter den Tisch getrunken

2015 kam er dann selbst nach Franken: als Bier-Trader. "Und sofort hat mein Herz gebrennt", lacht er heute. Er besuchte das Bierfest und lernte die Kulmbacher Brauerei kennen. Nicht nur einmal war der Amerikaner in Kulmbach. "Meine Frau war eine Cocktail-Lady. Einmal war sie dabei und hat fünf Maß geschafft. Sie hat mich unter den Tisch getrunken", amüsiert sich Barnes. Es sei aufregend gewesen, all die fränkischen Biere kennenzulernen.

Barnes organisierte dann in den USA Oktober- und Bierfeste. "Und dann wusste ich plötzlich, was ich mache. Ich hasse es eigentlich zu verkaufen, aber ich liebe Bier", schwärmt der Berufsschüler. Und so entschloss er sich, sein Leben auf den Kopf zu stellen.

Noch einmal von vorn angefangen

Nach der Trennung von der Ehefrau nutzte Barnes die Chance, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Er siedelte nach Franken über, stieg als Azubi bei der Braumanufaktur Hertl in Schlüsselfeld ein. "Jetzt bin ich ein normaler Azubi." In der USA gebe es Schokoladenbier, Bier mit Erdbeeren oder säuerliche Sorten, "die brauen so viel Verrücktes, aber manches so, dass ich es nicht einmal probieren möchte". Die fränkischen Biere dagegen seien besonders. "Ich möchte lernen, wie man sie macht", sagt der 43-Jährige.

"Alle unsere Brauer sind mit Begeisterung dabei, doch Jim Barnes ist trotzdem etwas Besonderes", sagt Marco Scherl und findet ihn einfach "herzerfrischend". Natürlich machten die Brauer und Mälzer auch in diesem Jahr einen Antrittsbesuch in den Mönchshof-Museen. Braumeister Sebastian Hacker zeigte ihnen die gläserne Brauerei. Auch Landrat Klaus Peter Söllner und Geschäftsführerin Helga Metzel begrüßten die Neulinge.

In diesem Schuljahr erlebt das berufliche Schulzentrum einen echten Brauer-Boom. 41 Neulinge wollen den Beruf ergreifen. 19 der Lehrlinge haben Abitur.

Insgesamt erlernen im Rahmen der dreijährigen Ausbildung 103 junge Leute den Brauerberuf - sie kommen aus ganz Oberfranken. "Wir haben zwar schon immer handwerklich gebrautes Bier - Craft Beer - hergestellt, der Nachwuchs findet diesen Trend aber besonders reizvoll und auch den Beruf attraktiv. Deswegen hilft uns diese Entwicklung. Andere Berufe wie Metzger oder Bäcker sollten sich diese Entwicklung anschauen und vielleicht zueigen machen", sagt der Leiter des beruflichen Schulzentrums, Alexander Battistella.

Fachkräfte gesucht

"Gegessen und getrunken wird immer, deswegen wird dieser Beruf auch künftig gefragt sein. Die Rückbesinnung des Verbrauchers zu handwerklich Gebrautem und zur Biervielfalt stärkt sowohl kleine als auch große Brauereien und erzeugt damit den Bedarf an Fachkräften", so Battistella.

Die Berufschule in Kulmbach nennt eine eigene kleine Lehrbrauerei ihr Eigen. In dieser können Schüler in kleinen Kesseln "spielen". "Sie können äußerst experimentierfreudige Biere entwickeln", erklärt der Schulleiter. Dass das Schulzentrum umgestaltet wird und dass die Nähe zwischen Klassenzimmern und Werkstätten weiter verbessert wird, kommt dabei dem Trend zum Lernfeld-Unterricht entgegen.