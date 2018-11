War es das letzte Konzert im Kulmbacher Jugendzentrum?

Unter dem Motto "Die Jugend rockt" stand das Jahreskonzert der Musikschule "Musik-Kulmbach", und der Saal platzte aus allen Nähten.

Sebastian Hümmer, der Leiter der Musikschule, hatte sich mit Juz-Leiter Stefan "Bonsai" Lehner sehr viel Mühe gegeben, um dem erwartungsfrohen Publikum mit seinen Nachwuchsmusikern ein unterhaltsames Programm zu bieten. Vor einem Jahr hatte Gitarrenlehrer Sebastian Hümmer "Musik-Kulmbach" gegründet, der ist groß.

Modern und professionell

Der 35-Jährige sich mit seinen Schülern schon mehrmals in der Öffentlichkeit präsentiert, zuletzt auch auf dem Kulmbacher Altstadtfest. Mit diversen Angeboten im "Kurswerk" hat sich die Musikschule schon einen guten Ruf erarbeitet, wenn es um modernen und professionellen Privatunterricht geht.

Seit Anfang dieses Jahres liefen die Vorbereitungen auf dieses Jahreskonzert , nicht weniger als 35 Schüler im Alter von bis bis 28 Jahren haben auf den Event hingearbeitet. Die Anspannung war am Sonntagabend vor allem bei den jüngsten Akteuren groß, aber Sebastian Hümmer verstand es, ihnen sehr einfühlsam die Nervosität zu nehmen.

Die Mühen der letzten Tage und Wochen hatten sich jedenfalls gelohnt, die Kids zeigten durch die Bank sehr ansprechende Leistungen, dabei in den unterschiedlichsten Besetzungen mit verschiedenen Stilistiken. Sebastian Hümmer stimmte die Stücke eigens auf seine Schüler ab, klassische Gitarrenensembles waren ebenso zu hören wie eine Hard-Rock-Band.

Akustische Gäste

Der jüngste Schüler mit gerade mal sechs Jahren spielte schon bei einem Gitarren-Duo mit. Die Band "AcouStrinGuitars" hatte einen Gastauftritt und trüg die Stücke "Easy" und "When I come around" vor. Der Band gehörten Nadine Dörfler, Torsten Zimmer, Max Wiegel, Jannik Clajus und Sebastian Hümmer an.

Die Akustik-Band war mit Mia Dörfler, Jule Brose, Julius Grünwald und Luca Piskol besetzt. Als Gitarren-Duos gefielen Moritz Grebe und Jonas Hofmann, Moritz Grebe und Sebastian Hümmer, Moritz Grebe und Maximilian Häfner, Arthur Hoyer und Julius Schott sowie Daniel Targonya und Fabian Hodel.

Mit Gitarren-Soli überzeugten Daniel Targonya und Joshua Hübner. Die einzelnen Gitarrenensembles bildeten Jule Brose, Mia Dörfler, Arthur Kotov, Lia Graß, Daniel Targonya, Arthur Hoyer, Lucas Erhardt, Jannik Fürst, Fynn Hottung, Kincsö Molmar-Kucsora, Julius Grünwald und Maximilian Häfner.

Hard-Rock von den "Toten Hosen"

Schließlich noch das Gitarren-Quartett mit Tim Ziebis, Benjamin Weiß, Joshua Hübner und Sebastian Hümmer. Die "kleine Band" war mit Jonas Baum, Jakob Reuß und Sebastian Hümmer zu hören, und die Schülerband (Jan Lauterbach, Louis Döring, Anne-Lena Kremer, Jannik Clajus, Max Wiegel und Lea Hahn) zog mit Hard-Rock-Songs von den "Toten Hosen" alle Register ihres Könnens.

Sebastian Hümmer ist seit 19 Jahren im Musikunterricht tätig. Im Alter von gerade einmal fünf Jahren hatte er mit dem Orgelunterricht begonnen, bevor er ein Jahr später zur Gitarre griff. Neben seiner Tätigkeit als Musiklehrer betreibt Sebastian Hümmer mit dem Bayreuther Hannes Wölfel das Duo "Play again", mit dem er deutschlandweit unterwegs ist.