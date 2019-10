Kulmbach vor 19 Stunden

Themenwoche

Wahrheit in der BR - wie wird sie gewährleistet?

In unserer Themenwoche im Oktober geht es ja um "Wahrheit". In Zeiten, in denen uns Medien von manchen Seiten Misstrauen entgegengebracht wird, lohnt es sich vielleicht auch einmal, sich über Wahrheit in den Medien, in der Bayerischen Rundschau, Gedanken zu machen.