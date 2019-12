Wählergemeinschaft Kauerndorf hat sich verjüngt

Reinhold Dippold, der der Gruppierung über 25 Jahre vorstand, hat dieses Amt bereits im letzten Jahr in jüngere Hände gelegt. Thomas Hanisch , der in der zurückliegenden Wahlperiode für die WGK im Gemeinderat Ködnitz vertreten war, hat das Amt übernommen und steht auch an der Spitze der Gemeinderatsliste , die vor kurzem aufgestellt wurde.

Eine gute Mischung

Insgesamt wurden 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahlen nominiert. Vorsitzender Hanisch bezeichnete die Gemeinderatsliste als eine gute Mischung aus Jung und Alt und vieler Berufsgruppen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren. Reinhold Dippold, der für die WGK 36 Jahre im Gemeinderat Ködnitz vertreten war, geht davon aus, dass die Gruppierung wieder zwei Gemeinderats-Mandate erringen wird.

Gemeinderat Thomas Hanisch sprach die Themen und Projekte an, mit denen der Gemeinderat in der zu Ende gehenden Wahlperiode beschäftigt war. Das Kernthema war die Ortsumfahrung von Kauerndorf. Hier wurde eine Projektgruppe mit Bürgermeister Stephan Heckel-Michel, seinem Stellvertreter Herman Popp und Gemeinderat Reinhold Dippold gebildet. Thomas Hanisch: "Auch wenn im Moment wenig sichtbar ist, gehen die Planungen und Vorbereitungen voran. Es wurde uns mitgeteilt, dass das Staatliche Bauamt Bayreuth ohne Einschränkung das Projekt verantreibt. Mit den Rodungsarbeiten in Richtung Kulmbach soll Anfang nächsten Jahres begonnen werden." Laut Gemeinderat Reinhold Dippold konnten bereits gut drei Viertel der notwendigen Grundstücke notariell erworben werden, die zum Bau der Ortsumfahrung benötigt werden.

Den Ausbau der Straße zwischen Kauerndorf und Fölschnitz lehnt die WGK nach wie vor ab, da dies nach Meinung von Reinhold Dippold und Thomas Hanisch kontraproduktiv wäre. Vielmehr sollten Möglichkeiten geprüft werden, die Strecke mit einer geringfügigen Verbreiterung sicherer zu machen.

Aufgrund der vielfältigen Mängel des bereits fast 40 Jahre alten Kindergartengebäudes in Fölschnitz wurde eine Sanierung und ein Neubau untersucht. Thomas Hanisch: "Diese gewaltige Aufgabe wird den künftigen Gemeinderat und den neuen Bürgermeister sicher noch intensiv beschäftigen." Die Kandidaten 1. Thomas Hanisch 2. Manuel Weith 3. Stephan Dippold 4. Tobias Schubert 5. Andreas Hahn 6. Petra Schmidt 7. Roland Kuth 8. Peter Stindl 9. Ralf Schuberth 10. Manfred Hahn 11. Gerhard Wehner 12. Siegfried Nützel 13. Erwin Wehner 14. Marco Nemmert 15. Klaus Hanisch 16. Detlef Goller 17. Bernd Ströhlein 18. Claudia Weith 19. Andreas Hahn 20. Ronny Kellermann 21. Bernd Kern 22. Heidi Hahn 23. Kerstin Dippold 24. Jürgen FennerRei.