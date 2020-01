Dorle Frey brachte die Diskussion in dem Workshop gleich am Anfang auf den Punkt: "Für mich sind das keine Plätze, sondern Straßen. Hier müsste sich grundlegend was ändern." Die Schmeilsdorferin war eine von rund 30 Besuchern eines Workshops, bei dem es um die Gestaltung des Konrad-Popp-Platzes, de...