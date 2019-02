Von München über Boston nach Kulmbach

Souzan Nicholson ist mittlerweile in Kulmbach angekommen, doch ihr Zuhause ist eigentlich die ganze Welt. Aufgewachsen in München zog die Tochter eines Deutschen und einer Schottin im Alter von 13 Jahren mit ihren Eltern nach Boston. Aus ursprünglich zwei Jahren wurden 16, bis sich die heute 37-Jährige dazu entschloss, zusammen mit ihrem Sohn 2009 die USA zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Die Wahl der neuen Heimat fiel auf Erlangen, da beide Eltern mittlerweile an der Friedrich-Alexander-Universtität Erlangen-Nürnberg tätig waren.

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland arbeitete Souzan Nicholson freiberuflich als Englischlehrerin in Erlangen, gab in der Volkshochschule Kurse und unterrichtete Business-Englisch. Vier Jahre später eröffnete Adidas eine bilinguale Kindertagesstätte, für die sie zuständig war. Daneben engagierte sie sich immer wieder für den Ausländer- und Integrationsbeirat in Erlangen. Dadurch wurde sie auf die Stelle als Projektmitarbeiterin für berufliche Anerkennungen bei der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns aufmerksam. 2016 trat sie diese Stelle in Bayreuth an.

Ihre Tätigkeit im Projekt "Talentscouts für Flüchtlinge" führte sie nach Bamberg, Augsburg und auch nach Kulmbach, um die Menschen vor Ort über die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse aufzuklären und zu beraten. Auf diesem Weg lernte sie am Kulmbacher Landratsamt auch Peter Müller kennen. Es war wohl einfach Schicksal, dass das Projekt "Talentscouts für Flüchtlinge" am 31. Dezember 2018 endete und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt eine Stelle im Landratsamt Kulmbach in der Bildungskoordination für Neuzugewanderte frei wurde.

Die Koordinationsstelle richtet sich an Neuzugewanderte, das heißt, Personen, die aus dem Ausland angekommen sind. Egal ob vor vier Jahren oder vor vier Wochen; egal ob aus Syrien oder Ungarn. Ihre Aufgabe in der Bildungskoordination sieht Souzan Nicholson vor allem darin, allen zu helfen, hier anzukommen. Sie ist dankbar, dass die Stelle der Bildungskoordinatoren verlängert und die Wichtigkeit dieser Arbeit gesehen wurde. Bescheiden ergänzt Souzan Nicholson: "Wir machen nichts Außergewöhnliches, aber das was wir machen, versuchen wir gut zu machen und uns immer wieder zu verbessern."

Positiv überrascht

Vom Landkreis Kulmbach ist sie positiv überrascht. "Die Menschen hier sind sehr daran interessiert neue Dinge zu erfahren. Manchmal fehlt das Wissen, aber sie sind auf der Suche danach." Sie freue sich über Situationen und Begegnungen, die einen aufbauen, "bei denen man den Menschen etwas beibringen kann" - sei es die Sensibilisierung auf ein Wort oder die Möglichkeit, einen Klienten an eine andere Beratungsstelle weiterzuvermitteln.

An der Stelle in der Bildungskoordination reizt sie besonders die Arbeit im ländlichen Raum. Was funktioniert hier und was eher nicht? Warum ist das so? Besonders begeistert ist sie von der Offenheit der Menschen, von dieser "Wir-versuchen-es-einfach-mal"-Einstellung und der engen Zusammenarbeit.

Wenn ihre Arbeit in der Freizeit mal Gesprächsthema ist, dann merkt sie in der letzten Zeit einen Meinungswandel im Freundeskreis. Waren anfangs noch alle begeistert und interessiert, tauchen nun häufiger Fragen auf wie "Warum bekommen manche Geflüchtete mehr finanzielle Unterstützung als manch Deutscher?". Grund dafür ist ihrer Meinung nach häufig das fehlende Wissen. "Ich sehe es als meine Aufgabe, die Situation zu erklären, Verständnis für die unterschiedlichen Standpunkte zu zeigen und als eine Art Vermittlerin zu fungieren", sagt Souzan Nicholson.

Und wer könnte sich besser in verschiedene Kulturen und Standpunkte hineinversetzen als sie? Immer noch regelmäßig besucht sie ihre alte Heimat München und pendelt zwischen Boston und Edinburgh, der Heimatstadt ihrer Mutter. Ganz zurück in die USA möchte sie nicht mehr. "Alle Orte haben etwas Besonderes. Sei es die bayerische Wortkargheit, die langsamen Bewegungen in Edinburgh oder die everyone-is-happy-to-see-you-Mentalität in Boston", sagt Souzan Nicholson.