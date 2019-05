Von Fach- und Flachmännern

Dass justament am "Tag der Arbeit" fast jeder frei hat - eine Laune der Feiertagskultur in diesem unserem Lande. Was ich aber bis vor wenigen Tagen nicht wusste: Es gibt, kein Witz, einen "1. Mai-Experten". So livehaftig im Zweiten Deutschen Fernsehen zu sehen/hören gewesen. Da hörte ich vor lauter Kopfschütteln glatt die Maiglöckchen läuten.

Diese Experten... Es muss irgendwo, an einem geheimen Ort der Republik, eine Fabrik geben, die - je nach Bedarf - den passenden F(l)achmann ausspuckt: Für den Terrorismus gibt es den 9/11-Experten (wahlweise auch für den baugleichen Porsche-Typ), während besonders Schwingungs-Sensible das Ying & Yang von Häusern erfühlen und folglich Feng-Shui-Experten heißen. Für den Dax und die Hitparade gibt es die Chart(s)-Experten. Und für den Zweiten Weltkrieg, da gibt es Guido Knopp.

Für die Krise der Wirtschaft stehen ganze Experten-Horden bei Fuß, auf die vor allem die Macher von Rede-Runden gerne und häufig zurückgreifen. Ob diese Experten alle bei Hans-Werner Sinn und Verstand sind, bleibt dahingestellt.

Es gibt Millionen Experten für die Politik, selbstredend genauso viele für Klimawandel und Energiewende, für Fußball und Mode, für zu dicke Bäuche und zu dünne Ausreden.

Ohne Experten, die uns die Welt erklären - es gäbe diese Welt womöglich so gar nicht. Deswegen sollten wir alle Experten wie rohe Eier behandeln. Und was macht man mit rohen Eiern? Richtig: Man haut sie in die Pfanne!