Vandalen hausten am Rehberg in Kulmbach

Als Christian Knörrer am späten Freitagnachmittag mit seinen Enkeln auf dem Rehberg war, war noch alles in bestern Ordnung. Als er am Samstag am frühen Nachmittag zum Holzmachen mit dem Traktor in den Wald fuhr, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung: Unbekannte haben an etlichen Stationen des Naturlehrpfads immensen Schaden angerichtet.

"Eigentlich superstabil"

Am Wendepunkt des Naturlehrpfades, etwa einen Kilometer östlich des Rehturms, wo die Wege in die Hölle und nach Tennach abzweigen, haben die Vandalen unweit der Sitzgruppe gewütet. "Es gibt dort eine Reihe von Holztafeln, die über Pflanzen und tierische Waldbewohner informieren", sagt Stadtförsterin Carmen Hombach. "Da wurden insgesamt 25 Tafeln zerstört." Diese Informationstafeln bestehen aus einem hölzernen Ständer, einer Platte und jeweils einem aufwändig hergestellten Deckel. Diese Deckel sind abgerissen worden.

"Wie die Unbekannten das geschafft haben", so Carmen Hombach, "das ist ein Rätsel. Denn eigentlich war da alles superstabil."

Die Stadtförsterin war noch am Samstag von Christian Knörrer informiert worden und hatte sich selbst ein Bild von den Schäden gemacht. "Wir haben die abgerissenen Tafeln dann gleich aufgesammelt, damit nichts verloren geht."

Keine Anhaltspunkte für Gelage

Wer kommt auf eine solch dumme Idee? Es gibt Carmen Hombach zufolge keine Anhaltspunkte. Sie habe rund um die Sitzgruppe das Gelände abgesucht. "Aber ich habe weder Müll noch Flaschen gefunden, die auf ein Gelage hindeuten könnten."

Mittlerweile hat sie Anzeige bei der Kulmbacher Polizei erstattet. Den Sachschaden und die Kosten für die Reparatur bezifferte sie dabei auf etwa 3000 Euro.

Die Kulmbacher Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090.