Vandalen hausen an der Kulmbacher Kieswäsch'

Die Vandalen richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an.



Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei den Hinweis, dass mehrere Scheiben des Toilettenhäuschens eingeschlagen und im Inneren Handtuchhalter abgerissen worden waren. Ferner verstopften die Vandalen die Toiletten und verwüsteten sie mit Unrat.





Spuren gesichert



Am Tatort konnten zahlreiche Spuren gesichert werden. Dennoch bittet die Kulmbacher Polizei unter Telefon 09221/6090 um Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen können.



Insbesondere wird gefragt, welche Personengruppen am Samstagabend an der Kieswäsch' unterwegs waren.