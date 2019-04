Untersteinacher Nachwuchs sorgt für einen Abend voller Emotionen

Ein Gotteshaus ist eine Oase der Stille, auch und gerade die Autobahnkirche in Himmelkron. Einmal im Jahr, am Abend des Ostermontags, wenn das Jugendblasorchester des Untersteinacher Musikvereins aufspielt, ist sie zugleich eine Oase der Begeisterung.

Publikum wunschlos glücklich

Die rund 30 jungen Aktiven, verstärkt durch ein paar Oldies, präsentierten unter der Leitung von Lothar Huber ein abwechslungsreiches Programm auf hohem Niveau. Mal klassisch, mal modern, das Jugendblasorchester erfüllte bei der neunten Auflage wohl alle Wünsche der Besucher.

"Wir haben versucht, unser Konzert in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Kirche zu bringen. Ich glaube, es ist uns gelungen, Musikstücke auszusuchen, die die Kirche als Ort der Ruhe, weg von der Hektik des Alltags, sehen", so Lothar Huber.

Musikantenhochzeit steht an

Mit dem Stück "Die Himmel rühmen" eröffnete das Ensemble das Osterkonzert sehr feierlich. Mit dem "Ave Maria", einem Kunstlied von Franz Schubert aus dem Jahr 1825, hatte Huber ein Stück in das Repertoire aufgenommen, mit dem er auf eine Musikantenhochzeit in Untersteinach in diesem Jahr hinweisen wollte.

Der Dirigent verriet zwar nicht die Namen, aber es ist längst bekannt, dass Zweiter Vorsitzende Christopher Schröder und Alexandra Kintzel den Bund für das Leben schließen wollen.

Mit viel Gefühl

Das folgende Stück "Ohne Liebe geht es nicht" von Ernst Hutter und den "Egerländer Musikanten" ergänzte "Ave Maria" passend. Danach folgte mit "Over the rainbow" eines der bekanntesten Lieder der späten 1930er Jahre.

Bei der "Tenorhorn-Polka", brillierte Anna Ströhlein. Welche Gefühle ein Musikstück aus dem Zweiten Weltkrieg auch heute noch auslöst, wurde bei "Leningrad" von Dmitri Schostakowitsch deutlich. Den Widrigkeiten zum Trotz legte man auch im Krieg wert auf die Verbreitung der Musik, man sah sie als Mittel der Aufmunterung.

Mit dem "Trompeten-Express" leitete Huber zur solistischen Blasmusik über, dabei überzeugten Christopher Schröder, Lukas Nützel und Justin Seuss als Solisten. Mit dem Hinweis auf die schrecklichen Geschehnisse auf Sri Lanka ließen die Musiker das weltberühmte Lied "Don't cry for me Argentina” aus dem Musical "Evita" folgen, ein sehr emotionales Werk von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice.

Erst nach zwei Zugaben entließen die Besucher das Jugendblasorchester. Hier reagierte Dirigent Lothar Huber aktuell auf den Tod von Martin Böttcher, dem Komponisten der "Winnetou"-Melodien, der am Samstag verstorben war. Das Orchester intonierte die Melodie aus "Old Shatterhand", die 17 Wochen lang die deutschen Charts angeführt hatte. "Sister Act", aus der gleichnamigen amerikanischen Komödie mit Whoopi Goldberg bildete einen tollen Schlusspunkt.