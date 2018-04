Untersteinach: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Dies teilte Bürgermeister Volker Schmiechen am Mittwochnachmittag der Bayerischen Rundschau mit. Die jüngste Kontrolle durch das Staatliche Gesundheitsamt habe keine Verunreinigungen mehr ergeben.



Zum ersten Mal hatte die Verwaltung bereits Ende August 2017 alle Haushalte der Gemeinde benachrichtigt. Im Bereich der Untersteinacher Trinkwasserversorgung waren nach einer Reinigung des Hochbehälters mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt worden - Ursache unbekannt. Das Rothwinder Labor analab zog daraufhin Proben und untersuchte diese. Auf Anweisung des Staatlichen Gesundheitsamts Kulmbach wurden die Bürger aufgefordert, das Leitungswasser nur abgekocht zu trinken.



Einige Zeit später wurde das Abkochgebot wieder aufgehoben. Bürgermeister Schmiechen war sich aber nicht sicher, seine Befürchtungen sollten sich bestätigen: Bei Messungen, die im Dezember am Hochbehälter "Kernshölzla" und am unteren Hochbehälter durchgeführt wurden, ergaben sich Kolonienzahlen von über 300, wobei hier die Grenze bei 100 liegt. Die coliformen Bakterien lagen bei 200, acht und 32, hier muss aber eine Null stehen. Erstmals traten auch Enterokokken auf.



Im Januar 2018 wurde das Leitungsnetz für längere Zeit gechlort, im Februar stellte sich dann heraus, dass das Problem aller Wahrscheinlichkeit beim Hochbehälter "Kernshölzla" zu suchen ist, nachdem das Wasser durch eine Änderung der Zuleitung ausgetauscht worden war.