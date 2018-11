Untersteinach: Info über Löschwasser-Situation verschoben

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft "Das Pressecklein darf nicht sterben", die bei der Ratssitzung am Dienstagabend im Untersteinacher Gemeindesaal auf den Zuhörerplätzen saßen, warteten vergebens auf den für sie wichtigsten Punkt der Tagesordnung: "Grundsätzliche Information von Kreisbrandrat Stefan Härtlein zur Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet. Das Thema war in der Vergangenheit immer wieder mit der zukünftigen Form der Wasserversorgung - eigener Brunnen oder FWO - in Verbindung gebracht worden. Der Termin musste nun aber verschoben werden, da sich Härtlein aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt hatte.

Dies rief Markus Weigel (WGU) auf den Plan, der auf seinen am 13. November eingegangenen Antrag verwies, eine Ortsbegehung zur Begutachtung der Straßenzustände durchzuführen. "Der Winter steht bevor, das ist doch wichtig. Wenn schon ein Thema ausfällt, warum ist man dann nicht so flexibel und nimmt diesen Punkt auf die Tagesordnung?", fragte er unter Hinweis auf die Gemeindeordnung.

Bürgermeister Volker Schmiechen (SPD) erwiderte, dass dies vermutlich arbeitsbedingt nicht mehr zu schaffen gewesen sei. "Unsere Verwaltung erstickt momentan an Arbeit." Im übrigen habe man zu dem Zeitpunkt ja nicht wissen können, dass sich der Kreisbrandrat am 16. November entschuldigt.

Zum Thema Wasserversorgung wurde das Gremium dann nur noch über das Gespräch mit der Regierung von Oberfranken informiert, Diese hatte, wie berichtet, der Gemeinde als nächsten Schritt empfohlen, mit dem Wasserwirtschaftsamt Hof noch offene Fragen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Förderungen, zu klären. Danach müsse die Gemeinde selbst im Rahmen der wasserrechtlichen Vorgaben über die künftige Versorgung entscheiden. Verwaltungsleiter Martin Betz, so Bürgermeister Schmiechen, bemühe sich derzeit um einen Termin mit der Hofer Behörde. "Er hat's schon zwei Mal versucht, es hat aber bisher noch nicht geklappt."

Hauptpunkt der Gemeinderatssitzung war dann die Neugestaltung des Bereichs am Friedhof. Die Planung stellte Landschaftsarchitektin Marion Schlichtiger vor. Mehr lesen Sie hier im Laufe des Tages auf inFranken.dePLUS und in der Donnerstagsausgabe der Bayerischen Rundschau.