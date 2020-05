Im September 2018 hatten sie zum ersten Mal mit einem ihrer "Projekte" auf sich aufmerksam gemacht. Damals hatten die "UnruheStifter", wie sie sich selbst in ihren Bekennerschreiben nennen, den neuen Kreisverkehr zwischen Melkendorf und Kulmbach über Nacht zum Bierkreisel gemacht, indem sie ihn mit einer Holzkonstruktion mit dem Wort "Bier" zierten.

Nun erreichte die Redaktion ein neues Bekennerschreiben. In diesem warben die "UnruheStifter" mit einem poetischen Rätsel für ihr neues Projekt. So hieß es im Brief: "An dieser Stelle haben wir unser Schild aus gutem Grund platziert, es begegnen sich Wasser, Hopfen und Malz. Der Main, das Hopfenfeld und die Mälzereien reichen sich hier die Hand. Denn auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es gut mit Malz und Hopfen."

Kulmbach: Rätsel führt in die Blaich

Natürlich haben wir uns umgehend auf den Weg gemacht, um die neue Konstruktion abzulichten. Ortskundigen Kulmbachern dürfte das Rätsel nicht allzu schwerfallen und so fanden auch wir das aus Holz gebaute Schild, auf welchem die Bierzutaten Hopfen, Malz und Wasser kunstvoll niedergeschrieben sind, ergänzt von einem Jutesack mit Malz.