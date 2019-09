Marktschorgast vor 58 Minuten

Sperrung

Zwei schwere Unfälle auf der A9 innerhalb weniger Stunden: Auto kracht in Stauende - Fahrer schwer verletzt

Innerhalb weniger Stunden ist am Montag auf der A9 in Oberfranken ein zweiter schwerer Unfall passiert. Wieder musste die Autobahn gesperrt werden - wie schon in der Nacht.