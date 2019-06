Am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr hat ein Laster in der Vorwerkstraße in Kulmbach seine Ladung verloren. Zahlreiche Kästen Bier landeten unter der B 85-Brücke und machten ein Durchkommen unmöglich. Bierflaschen, Kästen und Scherben blockieren die Straße. Etwa 700 Liter Bier flossen über die Fahrbahn.Viele Autofahrer mussten wenden und sich einen anderen Weg suchen.

Unfall in Kulmbach: Bier überflutet Straße

Eine Rollerfahrerin hatte Glück: Fast wäre sie von einem herausfallenden Holzplanken erwischt worden. Sie kam aber mit dem Schrecken davon. Während der Aufräumarbeiten kam es zwischen 9.30 und 12 Uhr zu einer Komplettsperrung der Straße. Straßenmeisterei und Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn.

Wie die Polizei mitteilt, lag die Ursache nach ersten Ermittlungen an einem technischen Mangel der Bordwand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.