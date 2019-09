Verkehrsunglück in Oberfranken

Motorrad und Auto beteiligt

Drei Menschen verletzt

Schwerer Unfall am Montagabend in Franken: Auf der Staatsstraße 2181 bei Untersteinach (Kreis Kulmbach, Oberfranken) ist es zu einem Verkehrsunglück gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zufolge, ist ein Motorrad frontal in ein Auto gekracht.

Untersteinach: Drei Menschen teils schwer verletzt

Der Unfall hat sich in Fahrtrichtung Weidenberg ereignet. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Staatsstraße ist aktuell vollgesperrt. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

Am Montagabend hat sich ein weiterer schwerer Unfall ereignet: Die Bundesstraße ist aktuell ebenfalls gesperrt.