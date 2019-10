Unfall auf A9 bei Himmelkron: Autofahrer (22) schläft am Steuer ein und kracht in Kleinbus

Zu einem erheblichen Stau ist es am Montagvormittag (28. Oktober 2019) auf der A9 in Fahrtrichtung München gekommen. Ursache war ein folgenschwerer Auffahrunfall inmitten der Baustelle bei Himmelkron, wie die Polizei mitteilt.

A9 bei Himmelkron (Landkreis Kulmbach): Autofahrer (22) prescht in Kleinbus

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Oberbayern krachte in das Heck eines vorausfahrenden Kleinbusses im zähfließenden Verkehr. Die beiden beteiligten Fahrzeuge verkeilten sich dabei so heftig ineinander, dass die Bergung längere Zeit in Anspruch nahm und auf Höhe der Baustelle nur eine Fahrspur befahrbar war. Der Rückstau baute sich bis in den Bereich Hof auf.