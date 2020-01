Am Montagabend (13. Januar 2020) ist es auf der A70 in Oberfranken zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.30 Uhr brach in einem Auto ein Feuer aus. Dabei handelte es sich um einen "Sport Utility Vehicle" - kurz: "SUV". Darin saßen zwei Menschen.

Unfall auf A70: Auto in Flammen - Stau am Abend

Angaben der örtlichen Feuerwehr zufolge ereilte die Einsatzkräfte um kurz vor 18 Uhr ein Alarm: Die Unfallstelle lag mitten auf der A70-Ausfahrt an der Anschlussstelle "Unterbrücklein" (Kreis Kulmbach) in Richtung Bamberg. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Wagen in Flammen. Das Feuer sorgte dafür, dass der SUV schließlich komplett verkohlt war. Im Gespräch mit inFranken.de bezeichnete Feuerwehrkommandant Markus Schirmer den Wagen als "sehr aufgeheizt".

Die zwei Insassen des Wagens konnten sich rechtzeitig aus dem Auto retten. Sie blieben unverletzt.

In den Abendstunden kommt es auf der A70 als auch auf der B85 zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte die Autobahnauffahrt komplett gesperrt. Derzeit ist die Höhe des entstandenen Schadens noch unklar.

Im Coburger Land ist es am Montagabend ebenfalls zu einem Unfall gekommen: Ein Zug erfasste ein Auto. Der Fahrer wurde verletzt.