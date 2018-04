Tödlicher Unfall in Oberfranken: Frau wird während Fahrt bewusstlos

Am Donnerstag, den 19.04.2018, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Ortsmitte von Ludwigschorgast im Landkreis Kulmbach zu einem tragischen Unfall.Eine 62-jährige Autofahrerin wurde am Steuer ohnmächtig. Hierauf fuhr das Auto in eine Gartenmauer.Ersthelfer und zu Hilfe gerufene Rettungskräfte reanimierten die Frau erfolgreich. Dennoch verstarb sie am Samstagmorgen im Krankenhaus.