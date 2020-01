Am Sonntagabend (5. Januar 2020) ist an der B303 zu einem schweren Unfall gekommen. Bei Ludwigschorgast (Kreis Kulmbach) kam eine junge Frau mit ihrem Auto ins Schleudern. Angaben der örtlichen Polizei zufolge war sie mit ihrem Wagen unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich in Ludwigschorgast wenden wollte.

Gefährliches Wendemanöver auf B303: 20.000 Euro Schaden