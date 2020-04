Am Sonntagnachmittag (26. April 2020) hat sich auf der Bundesstraße B303 ein schwerer Unfall ereignet, in dessen Folge ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Biker kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer gegen 13.53 Uhr auf der B303 von Rugendorf kommend in Richtung Stadtsteinach unterwegs, als er mit seiner Maschine nach links von der Fahrbahn abkam. Der 29-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Kulmbach fuhr anschließend rund 70 Meter im Straßengraben ehe er gegen einen Wasserdurchlass prallte.

Dort wurde der 29-jährige Biker über sein Motorrad geschleudert, verlor seinen Helm und blieb schwer verletzt liegen. Eine Notärztin konnte den Mann nach Angaben der Polizei stabilisieren und ins Kulmbacher Klinikum einliefern. Gegenüber der Ärztin gab der Biker offenbar an, dass ihm der Helm während der Fahrt verrutscht sei und er deshalb nichts mehr sah.