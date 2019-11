Unfall in Kulmbach: Feuerwehr muss Auto-Dach zur Bergung abschneiden - Am frühen Donnerstagabend (21. November 2019) wurden die Einsatzkräfte in Oberfranken zu einem scheinbar einfachen Unfall in Kulmbach gerufen. Ein 20-Jähriger soll, so berichtet es die Polizeiinspektion Kulmbach, mit seinem Audi ein Auto touchiert haben. Das stand "ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand."

Bergung entpuppt sich als komplexer

Als Ursache machten die Beamten Unachtsamkeit des 20–Jährigen aus. Vor Ort aber stellte sich dann heraus, dass der Unfall und dadurch die Bergung der zwei verletzten Insassen - der Audi-Fahrer hatte noch eine weitere Person im Auto - doch komplexer war.

Durch den Aufprall wurden beide Insassen verletzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war eine Bergung durch die Feuerwehr notwendig: Hierzu musste das Dach des Autos entfernt werden, heißt es in der Pressemitteilung der zuständigen Polizeiinspektion.

Straße muss eine Stunde lang gesperrt werden

Die Forstlahmer Straße, in der der Unfall passiert war, musste für die Zeit der Bergung der Personen für zirka eine Stunde komplett gesperrt werden. Beide Personen wurden im Anschluss ins Klinikum Kulmbach gebracht. Nach den ersten Erkenntnissen kann die Polizei schwerwiegende Verletzungen ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

