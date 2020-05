Ein tragisches Ende hat die Fahrt eines 52-jährigen Motorradfahrers aus Kulmbach am Freitagnachmittag (01.04.2020) genommen. Wie die Polizei Kulmbach mitteilt, kam er an der Abfahrt der B289 zum Kreuzstein ins Schleudern und stürzte schwer. Erst am vergangenen Sonntag war es im Landkreis Kulmbach zu einem schweren Motorradunfall gekommen, bei dem ein Biker schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 17.10 Uhr fuhr der Biker aus Richtung Mainleus auf der Bundesstraße und wollte nach rechts auf die B85 abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach Zeugenaussagen hierbei auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Motorrad-Unfall in Kulmbach: 52-Jähriger stürzt - Ersthelfer versorgen Schwerverletzten

Zufällig anwesende Ersthelfer versorgten den Mann, bis die professionellen Rettungskräfte eintrafen, die ihn schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachten. Die Polizeiinspektion Kulmbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen, aufgrund der schweren Verletzungsfolge wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth auch ein Sachverständiger zur genaueren Klärung einbezogen.

Das Motorrad hatte unterdessen nur noch Schrottwert. Um es einer technischen Untersuchung unterziehen zu können, stellten es die Beamten am Unfallort sicher – die Bergung des Fahrzeugwracks war ein Fall für den Abschleppdienst.

Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch Polizei, Feuerwehr und Abschleppunternehmen war die Abfahrt von der B289 auf die B85 durchgehend halbseitig, zum Teil aber auch voll gesperrt. Die übrigen Verkehrsteilnehmer mussten leichte Behinderungen und Stauungen in Kauf nehmen.