Schwerer Unfall am Mittwochmorgen

Drei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Verkehrsbehinderungen durch Sperrung

Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Mittwochmorgen (10. Juli 2019) ist es im oberfränkischen Kulmbach zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei nach, wurden dabei drei Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der B85 an der Ortsdurchfahrt Kulmbach.

Schwerer Unfall in Kulmbach: Drei von vier Spuren aktuell gesperrt

Laut Polizei sind aktuell drei von vier Spuren der Bundesstraße 85 in diesem Bereich gesperrt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es Neuigkeiten gibt.

Video: So wird eine Rettungsgasse gebildet

Anfang der Woche ist ein junger Motorradfahrer in Oberfranken verunglückt. Für ihn kam jegliche Hilfe zu spät.

Notruf: So holen Sie Hilfe