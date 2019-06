Unfall in Oberfranken: Am Montagmittag (24. Juni 2019) ist es Kulmbach (Oberfranken) zu einem Unfall gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin war gegen 12.30 Uhr im Ängerlein unterwegs. Sie kam dabei von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein sowie mehrere Büsche und krachte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

Betrunken durch Kulmbach: Autofahrerin kracht gegen Baum