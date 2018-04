Kulmbach: Autofahrerin übersieht Rollerfahrer und verletzt ihn schwer

Am Freitagnachmittag erlitt ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Allee in Kulmbach schwere Verletzungen. Das berichtet die Polizei.Eine Autofahrerin übersah, aus dem Goldenen Feld kommend, den aus Melkendorf kommenden Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen.Bei dem anschließenden Sturz erlitt der Rollerfahrer einen Bruch des Oberschenkels und musste mit einem Rettungshubschrauber nach Bayreuth verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro.