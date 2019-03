Kreis Kulmbach: Motorradfahrer landet im Straßengraben und verletzt sich schwer

Am Freitagnachmittag befuhr ein 22-jähriger Kronacher mit seiner Honda die Staatsstraße 2195 in Fahrtrichtung Stadtsteinach. In einer leichten Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Der Motorradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Straßengraben.

5 Tipps für Biker: Das sollten Sie zum Start der Motorradsaison beachten Zum Video "5 Tipps für Biker: Das sollten Sie zum Start der Motorradsaison beachten"

Das Bike blieb totalbeschädigt am linken Fahrbahnrand liegen. Schwer verletzt fand den Mann ein weiterer Motorradfahrer, der die Rettungskräfte verständigte und Erste Hilfe leistete. Der Verletzte wurde zur Behandlung ins Klinikum Kulmbach gebracht. Dort wurden neben mehrerer Kopfverletzungen auch Wirbelbrüche diagnostiziert. Als Unfallursache wird überhöhte Geschwindigkeit vermutet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Lesen Sie auch: Motorradfahrer (55) stirbt im Krankenhaus - Bike unter Leitplanke verkeilt