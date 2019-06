Unfall

Oberfranken: Zwei Motorradfahrer krachen in Stauende - schwere Verletzungen

In der Nähe von Himmelkron (Landkreis Kulmbach) ist am Sonntag (02. Juni) ein 65-jähriger Motorradfahrer bei einer Vollbremsung gegen das Heck eines Autos geschlittert. Er und seine Mitfahrerin mussten mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhaus gebracht werden.