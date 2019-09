A9: Totalsperrung nach Kollision - zweiter Unfall innerhalb weniger Stunden

Am Montagvormittag ist es laut ersten Informationen der Polizei zu einem zweiten schweren Unfall gekommen. Erst wenige Stunden zuvor war ein Lkw auf der A9 in ein Wohnmobil gekracht - bei dem Unfall gab es acht Verletzte.

Lesen Sie auch: Allersdorf A9: Acht Verletzte bei Wohnmobil-Unfall - Fahrzeug hätte nicht so viele Personen transportieren dürfen Der zweite Unfall passierte gegen 10:30 Uhr kurz nach Ausfahrt Marktschorgast in Fahrtrichtung Süden. Das berichtet die Polizei in einer Erstmeldung. Es sind wohl zwei Fahrzeuge kollidiert, derzeit sind zwei Verletzte bekannt. Aktuell ist die A9 aufgrund des Unfalls in Fahrtrichtig Süden komplett gesperrt. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir den Bericht aktualisieren.