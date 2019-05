Unfall in Oberfranken: Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, ist es am Freitag (31. Mai 2019) gegen 12.30 zu einem Unfall auf der A9 Bei Marktschorgast gekommen. Ein Traktor ist mit seinem Anhänger umgekippt, berichtet die Polizei. Dieser blockiert aktuell die A9 in Fahrtrichtung München.

Hierbei handelt es sich um die Erstmeldung. Weitere Informationen folgen.

