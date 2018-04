A70: Wohnmobil kippt um und schlittert über Fahrbahn - sechsköpfige Familie an Bord

Ein vollbesetztes Wohnmobil verunglückte am späten Donnerstagabend (19.04.2018) auf der A70 zwischen Schirradorf und Thurnau (Landkreis Kulmbach). Der Camper war in Fahrtrichtung Bayreuth unterwegs, doch plötzlich verlor die 51-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in die mittlere Betonschutzplanke.Das Fahrzeug kippte um und schlitterte daraufhin mehrere Meter über die Fahrbahn. Nach ersten Informationen geschah der Unfall aufgrund eines Fahrfehlers der Fahrzeuglenkerin während des Überholvorgangs.Von der sechsköpfigen Familie an Bord wurden drei Personen leicht verletzt. Die A70 war fast zwei Stunden gesperrt, es kam aber nach Angaben der Verkehrspolizei zu keinen größeren Staus. Der Sachschaden beträgt ungefähr 18.000 Euro.